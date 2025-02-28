Eğitime Kar Molası: Hangi İl ve İlçelerde Okullar Tatil?

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası beraberinde kuvvetli kar yağışını da getirdi. Yoğun kar nedeniyle çok sayıda kent beyaz örtüyle kaplandı. Kar ve buzlanma hayatı olumsuz etkilerken okullarda eğitime ara verildi. Tatil haberleri peş peşe geldi.

İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

ARTVİN

Artvin kent merkezi ile Murgul ilçesinde bugün eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının sona erdiği ancak buzlanma riskinin devam ettiği belirtildi.

SİNOP

Sinop'ta kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle Gerze, Ayancık, Dikmen, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime 28 Şubat Cuma günü ara verildiği bildirildi.

ORDU

Ordu'nun Gürgentepe ilçesindeki tüm okullarda, Akkuş ve Çaybaşı ilçesinde ise bazı okullarda kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Çaybaşı ilçesindeki İlküvez Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Göksu, Şehit İslam Çubuk ve Taşkesiği İlkokulu/Ortaokulunda, Aşıklı ve Çakırlı birleştirilmiş sınıflı ilkokullarında ve taşıma ile gelen öğrenciler için eğitime ara verildi.

RİZE

Rize'nin dört ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Güneysu, Hemşin, Çamlıhemşin ve Kalkandere ilçelerinde bugün eğitim öğretim yapılamayacak.

Pazar, Çayeli, Fındıklı, Ardeşen ve İkizdere ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verilecek.

Kaynak: AA-DHA-İHA