Eğitime Kar Molası: Hangi İl ve İlçelerde Okullar Tatil?

Kar yağışı, buzlanma ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bu nedenle çok sayıda kentte eğitime ara verildi. İşte 28 Şubat Cuma okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

Eğitime Kar Molası: Hangi İl ve İlçelerde Okullar Tatil?

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası beraberinde kuvvetli kar yağışını da getirdi. Yoğun kar nedeniyle çok sayıda kent beyaz örtüyle kaplandı. Kar ve buzlanma hayatı olumsuz etkilerken okullarda eğitime ara verildi. Tatil haberleri peş peşe geldi.

İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

Eğitime Kar Molası: Hangi İl ve İlçelerde Okullar Tatil? - Resim : 1

ARTVİN

Artvin kent merkezi ile Murgul ilçesinde bugün eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının sona erdiği ancak buzlanma riskinin devam ettiği belirtildi.

SİNOP

Sinop'ta kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle Gerze, Ayancık, Dikmen, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime 28 Şubat Cuma günü ara verildiği bildirildi.

ORDU

Ordu'nun Gürgentepe ilçesindeki tüm okullarda, Akkuş ve Çaybaşı ilçesinde ise bazı okullarda kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Çaybaşı ilçesindeki İlküvez Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Göksu, Şehit İslam Çubuk ve Taşkesiği İlkokulu/Ortaokulunda, Aşıklı ve Çakırlı birleştirilmiş sınıflı ilkokullarında ve taşıma ile gelen öğrenciler için eğitime ara verildi.

Eğitime Kar Molası: Hangi İl ve İlçelerde Okullar Tatil? - Resim : 2

RİZE

Rize'nin dört ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Güneysu, Hemşin, Çamlıhemşin ve Kalkandere ilçelerinde bugün eğitim öğretim yapılamayacak.

Pazar, Çayeli, Fındıklı, Ardeşen ve İkizdere ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verilecek.

Meteoroloji'den Sağanak ve Kar Uyarısı: İstanbul, Ankara ve İzmir de ListedeMeteoroloji'den Sağanak ve Kar Uyarısı: İstanbul, Ankara ve İzmir de ListedeGüncel

Ardahan ve Ağrı'da 165 Köy Yolu Ulaşıma KapandıArdahan ve Ağrı'da 165 Köy Yolu Ulaşıma KapandıGüncel

Kaynak: AA-DHA-İHA

Etiketler
Kar Yağışı Okul Öğrenci Kar tatili
Eğitime Kar Arası: Hangi İl ve İlçelerde Okullar Tatil? Eğitime Kar Arası! O İllerde Okullar Tatil
Matlaşan Bardaklara Doğal Çözüm: Eski Parlaklığını Anında Geri Kazanıyor Matlaşan Bardaklara Doğal Çözüm: Eski Parlaklığını Anında Geri Kazanıyor
Antioksidan Deposu Olarak Biliniyor: Suya Bir Tutam Eklemek Yetiyor! Oturduğunuz Yerde Cayır Cayır Yağ Yakacaksınız Antioksidan Deposu, Suya Bir Tutam Eklemek Yetiyor! Oturduğunuz Yerde Cayır Cayır Yaktırıyor
Eğitime Beyaz Engel: İşte Kar Tatili Olan İller Eğitime Kar Engeli
ÇOK OKUNANLAR
Gazeteler İmralı'dan Gelen Tarihi Çağrıyı Nasıl Gördü? Gazeteler İmralı'dan Gelen Tarihi Çağrıyı Nasıl Gördü?
Ekranlara Ani Şekilde Veda Etmişti, Hastalığı Aylar Sonra Ortaya Çıktı Ekranlara Neden Veda Ettiği Ortaya Çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına İki Yeni İsim Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına İki Yeni İsim
Meteoroloji'den Sağanak ve Kar Uyarısı: İstanbul, Ankara ve İzmir de Listede Meteoroloji'den Sağanak ve Kar Uyarısı
Oksijen Tüpü Faciasından Acı Detay: Hastaneden Çıkış Sevinci Felakete Dönüşmüş Oksijen Tüpü Faciasından Acı Detay: Hastaneden Çıkış Sevinci Felakete Dönüşmüş