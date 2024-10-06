Yasak Geldi, Artık Uçağa Bununla Binemeyeceksiniz

Dubai merkezli Emirates Havayolları’ndan dikkat çeken bir karar geldi. Havayolları tarafından yapılan açıklamada hem el bagajı hem de uçakaltı bagajında çağrı cihazı ya da telsiz bulundurmanın yasaklandığı duyurulurken; bu eşyayı yanında bulunduranların uçak yolculuğu yapamayacağı belirtildi.

YASAK NERELERDE GEÇERLİ?

Yolcu bagajlarında söz konusu iletişim cihazlarının tespit etmesi halinde bunlara polisin el koyacağı da belirtilirken; bu yasağın Dubai’den kalkan, inen ya da geçen uçakları için geçerli olduğu öğrenildi.

ORTADOĞU’DAKİ SEFERLERDE AKSAMALAR

Emirates ayrıca Irak ve İran seferlerinin salı gününe kadar yapılamayacağını, askıya alınmış Ürdün seferlerinin ise bugün itibariyle yeniden başlayacağını duyurdu.

İsrail’in İran’a olası misillemesi yüzünden Ortadoğu’da diğer havayollarının seferlerinde de aksaklık ya da rota değişikliği yaşanıyor. Emirates havayolları, Lübnan seferlerini durdurma kararının 15 Ekim’e kadar geçerli olacağını da bildirdi.

İSRAİL’İN HİZBULLAH’A 'SİBER SALDIRISI'

Gazze’ye saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze’deki direnişe destek veren Lübnan Hizbullah’ı üyelerine yönelik ‘siber saldırı’ düzenlemiş, saldırılarda aralarında Hizbullah üyelerinin de olduğu onlarca kişi ölürken; binlerce kişi ise yaralanmıştı.

İsrail gerçekleştirdiği ‘siber saldırıda’ Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri hedef alarak bu cihazları patlatmıştı.

Patlayan cihazların yaklaşık 6 ay önce Hizbullah tarafından satın alındığı; MOSSAD’ın cihazlara Lübnan’a girmeden önce müdahale ederek patlayıcı yerleştirdiği öne sürülmüştü.

İsrail bu saldırıları resmi olarak sahiplenmemişti.

Kaynak: Gerçek Gündem