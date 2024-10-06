Tüm Gözler Lübnan'a Çevrilmişti, İsrail Rotayı Değiştirdi! Yeni Kara Harekatı Başlattı

İsrail Savunma Kuvvetleri, 162. tümene bağlı 401. ve 460. zırhlı tugayların gece boyunca Cebaliye'yi kuşattığını ve şu anda bölgede yeni bir kara operasyonu yürüttüğünü bildirdi. Ordu bölgedeki siviller için tahliye emri yayınlarken İsrail Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye gece saatlerinde 30 hava saldırısı düzenledi.

İşte Orta Doğu'daki savaşta dakika dakika yaşananlar...

10.25 İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ CAMİ SALDIRISINDA ÖLÜ SAYISI ARTTI

Geçtiğimiz yıl 7 Ekim tarihinden bu yana bölgede soykırım faaliyeti sürdüren İsrail güçlerinin eylemlerine dünya sessiz kalırken, saldırılar da yoğunlaşarak devam ediyor. İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'ta bulunan El Aksa Camii'ne düzenlediği saldırıda bilanço artıyor. Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, can kaybının 21'e yükseldiği aktarıldı.

09.45 İSRAİL'DEN BEYRUT'UN GÜNEYİNE HAVA SALDIRISI

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 30'dan fazla hava saldırısı düzenlediği ve İsrail'in gece saatlerinde bu bölgeye yönelik en şiddetli saldırılarını gerçekleştirdiği belirtildi.

Beyrut'un Dahiye bölgesinden patlama seslerinin duyulduğu ve bölgeyi siyah dumanların kapladığı aktarıldı.İsrail'in Es-Safir ve Burc el-Baracine bölgelerini, havalimanı yolu üzerindeki bir benzin istasyonunu, Amerikan Mahallesi ve Gubeyri bölgesindeki bazı binaları ve birçok noktayı hedef aldığı kaydedildi.



Öte yandan İsrail ordu sözcüsü Avichai Adraee, X platformundan yaptığı açıklamada, "gece saatlerinde İsrail savaş uçaklarının, hassas istihbarat rehberliği altında Beyrut bölgesine birçok saldırı düzenleyerek çok sayıda silah deposunu ve yapıyı hedef aldığını" ifade etti.



Adraee, "Hizbullah'ın savaş araçlarını ve üretim tesislerini Beyrut'un kalbindeki konutların altına yerleştirerek, bölge sakinlerini tehlikeye attığı" iddiasında bulundu. İsrail ordu sözcüsünün iddialarına ilişkin Hizbullah'tan henüz bir açıklama yapılmadı ancak daha önce ordunun benzer iddialarını reddetmişti.

09.35 İSRAİL'DEN YENİ KARA HAREKATI

İsrail Savunma Kuvvetleri, 162. tümene bağlı 401. ve 460. zırhlı tugayların gece boyunca Cebaliye'yi kuşattığını ve şu anda bölgede yeni bir kara operasyonu yürüttüğünü bildirdi. İsrail ordusu, askerlerin bölgeye girmesiyle birlikte hava saldırıları ve topçu ateşi dalgası gerçekleştirdiğini, Cebaliye'de Hamas'a ait onlarca noktayı hedef aldığını duyurdu. Ordu Gazze'nin kuzeyindeki geniş alanlar için tahliye emri çıkararak, sakinlerin halihazırda aşırı kalabalık olan el-Mavasi'deki "insani bölge"ye kaçmalarını emretti.

09.05 İSRAİLLİLER 2023'TE GÖÇ ETMEYİ DÜŞÜNDÜ

İsrail devlet televizyonu KAN'ın yaptığı ankete göre, İsraillilerin yüzde 23'ü, (Ekim 2023-Ekim 2024 arasında) ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve güvenlik durumundan ötürü ülkeyi terk etmeyi düşündü.Yüzde 67'lik kesim ülkeyi terk etmeyi düşünmezken, geri kalan soruya cevap vermeyi reddetti.

Binyamin Netanyahu başkanlığındaki hükümet koalisyonu destekçilerinin yüzde 14'ü ile muhalefet partileri destekçilerinin yüzde 36'sı da ülkeyi terk etmeyi düşünenler arasında yer aldı.KAN, anketle ilgili yaptığı yorumda, İsrail'de savaş öncesinde bile yüksek olan dış göç olgusunun 2024 yılında da devam ettiğini belirtti.

08.20 MACRON'DAN AÇIKLAMA

Fransız basınındaki haberlere göre Macron, İsrail'e yönelik silah ambargosu çağrısı hakkında Netanyahu'nun yorumlarını yanıtladı. verdi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'nın İsrail'in sarsılmaz dostu olduğu vurgulanarak, "Netanyahu'nun sözleri çok aşırıya kaçıyor ve bunun, Fransa ile İsrail arasındaki dostlukla alakası yok." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca, Macron'un Fransa'nın İsrail'in güvenliğine bağlı olduğunu, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a bizzat kendisinin söylediği kaydedildi.

Elysee Sarayı'nın açıklamasında, Macron'un, ülkesinin İran veya ona yakın vekil güçlerin herhangi birinin İsrail'e saldırmasına izin vermeyeceğini ve güç kullanması durumunda her zaman Fransa'yı karşılarında bulacağını söylediği aktarıldı.

07.30 KATAR DIŞİŞLERİ'NDEN MACRON’A DESTEK AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'e silah tedarikini durdurma çağrısı yapmasının yankıları sürerken, Katar’dan Macron’a destek geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Macron'un çağrısı savaşı durdurmaya yönelik önemli ve takdire şayan bir adımdır ve BM ve Uluslararası Adalet Divanı kararları ile uyumludur" denildi. Açıklamada, "İsrail'i Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırganlığını durdurmaya zorlayacak kesin kararlar alması için uluslararası topluma yaptığımız çağrıyı yineliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

07.10 BEYRUT'TA ŞİDDETLİ PATLAMALAR

İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail'in hedef gösterdiği noktalarda şiddetli patlamalar meydana geldi.Şehrin güneyindeki farklı noktalarda gerçekleşen biri şiddetli çok sayıda patlamanın ardından dumanlar yükselmeye başladı.Patlamalardan kısa süre önce İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından bazı bölgeleri içeren bir harita yayımlayarak haritada işaretli olan bölge sakinlerinden bulundukları yerleri acilen tahliye etmelerini istemişti.

Adraee, saldırıların ardından yaptığı açıklamada ise Beyrut'ta Hizbullah hedeflerine saldırılar düzenlediklerini açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü, Beyrut'un güneyindeki başka noktalara da Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla saldırı tehdidinde bulundu.Öte yandan Lübnan'da yayın yapan özel MTV kanalı ise Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'a ait Al Manar televizyonuna ait stüdyolarda yangın çıktığını bildirdi.

06.30 İSRAİL GAZZE ŞERİDİ'NDE CAMİYİ HEDEF ALDI

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları sürüyor. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Deyr El Balah şehrinde bulunan bir camiye saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırıda en az 18 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Aksa Şehitleri Hastanesi yakınında bulunan camide yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin barındığı belirtilirken, İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada saldırının “Daha önce 'Şüheda El Aksa Camii’ olarak hizmet veren bir Hamas komuta ve kontrol merkezini hedef aldığını” iddia etti.