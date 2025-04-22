Uçakta Facianın Eşiği! Yolcular Alevlerle Yüz Yüze Geldi

ABD’nin Florida eyaletinde, Orlando Uluslararası Havalimanı sabah saatlerinde adeta bir kabusa sahne oldu. Delta Havayolları’na ait Airbus A330 tipi dev yolcu uçağında kalkış öncesi yaşananlar, akıllara “Ya alevler birkaç dakika sonra başlasaydı?” sorusunu getirdi.

CEHENNEME AÇILAN KAPI OLDU

Georgia’daki Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı’na gitmek üzere kapıdan ayrılan uçak, dakikalar sonra korkunç bir tehlike sinyali verdi. Henüz kesin nedeni bilinmeyen bir arıza sonucu uçağın iki motorundan biri alev aldı. 282 yolcu ve 12 mürettebatı taşıyan dev uçak, bir anda panik ve dehşetin merkezi haline geldi.

YOLCULAR KAYDIRAKLARLA KAÇTI

Kabin ekibi saniyeler içinde acil tahliye prosedürünü başlattı. Yolcular, adeta zamanla yarışarak acil çıkış kaydıraklarıyla uçağı terk etti. O anlarda çığlıklar, gözyaşları ve korku hakimdi. Olası bir felaketin kıyısından dönüldü.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE SON BULDU

Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, büyümeden kontrol altına almayı başardı. Neyse ki ölüm ya da yaralanma yaşanmadı.

SAVCILIK DEVREDE

Federal Havacılık İdaresi (FAA), olaya ilişkin detaylı bir soruşturma başlattı. Delta Havayolları ise yaptığı açıklamada, yolcuların başka bir uçakla Atlanta’ya götürüleceğini duyurdu.

Kaynak: İHA