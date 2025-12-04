Üç Ülkeden Eurovision’a Boykot! İsrail Kararı Ayağa Kaldırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son iki yılda süregelen saldırıları ve ateşkes ihlali sebebiyle uluslararası itibarı yerle bir olurken, Eurovision Şarkı Yarışması katılımına itirazları reddetti. İrlanda, İspanya ve Hollanda da, İsrail’in yarışmaya katılmasına izin verilmesinin ardından gelecek yıl düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması’nı boykot etme kararı aldı.

BBC'nin aktardığına göre, Hollandalı yayıncı Avrotros "Mevcut koşullar altında yarışmaya katılım, bizim için temel olan kamusal değerlerle bağdaşmıyor" açıklamasında bulundu. İspanyol kamu yayıncısı RTVE ise, “RTVE yönetim kurulu geçtiğimiz eylül ayında İsrail’in yarışmada yer alması hâlinde İspanya’nın Eurovision’dan çekileceğini kararlaştırmıştı” dedi.

TELEVİZYONDA YAYINLANMAYACAK

RTVE ayrıca, bu kararın yalnızca yarışmaya katılmama değil, 2026 Eurovision finalinin ve yarı finallerinin televizyonlarda yayımlanmayacağı anlamına geldiğini bildirdi.

İspanya, İsrail’in yarışmadan çıkarılması çağrısına öncülük ederken, İsrail’in katılımının gizli oylama ile belirlenmesini talep etti. Ancak organizatörler bu talebi reddetti. RTVE, “Bu karar, yarışmanın organizasyonuna duyduğumuz güvensizliği artırıyor ve üzerindeki siyasi baskıyı açıkça ortaya koyuyor” ifadelerini paylaştı.

