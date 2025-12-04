Çin'de 6 Büyüklüğünde Deprem

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremde henüz bir can kaybı veya hasar bildirilmedi.

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bir deprem meydana geldiği açıklandı.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde merkez üssü Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kızılsu Kırgız Özerk İli'nin Akçi ilçesi olan 6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı veya hasar olmadı.

Kaynak: AA

