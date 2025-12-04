NATO’dan Putin’e Gözdağı! 'Hiçbir Yere Gitmiyoruz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel’de düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, ittifakın Rusya’ya karşı kararlılığını vurguladı. Rutte’ye göre, NATO müttefikleri bugün olduğu gibi yarın da bölgede varlığını sürdürecek.

Rutte, Rusya’nın hem sivil hem de kritik altyapıya yönelik saldırılarını artırdığını, hava sahası ihlalleri yaptığını, siber saldırılar ve deniz altı altyapısına yönelik casus faaliyetleri yürüttüğünü belirtti. Bu hamlelerin sadece Ukrayna’yı değil, tüm müttefikleri hedef aldığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın adil ve kalıcı bir barış için attığı adımları memnuniyetle karşıladığını söyleyen Rutte, bu sürecin çatışmanın çözümünde kritik olduğunu vurguladı.

Rutte ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenerek, “Putin bizden daha uzun süre dayanabileceğini sanıyor ancak hiçbir yere gitmiyoruz. Bugün yanıldığının bir kez daha görüldüğü bir gün. Ukrayna’ya desteğimizi artırıyor, Rusya’ya karşı baskıyı yükseltiyoruz.” ifadelerini kullandı.

NATO’nun savunma ittifakı olarak varlığını sürdüreceğini belirten Genel Sekreter, “Bir milyar insanımızı korumak ve topraklarımızı güvence altına almak için gereken her şeyi yapmaya hazırız ve istekliyiz” diyerek kararlılığı bir kez daha ilan etti.

Kaynak: DHA