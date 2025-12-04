Maduro’dan Sürpriz Açıklama! Trump’la Gizli Görüşmesini Doğruladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yaklaşık on gün önce ABD Başkanı Donald Trump ile telefon üzerinden bir görüşme yaptığını doğruladı.

Son Güncelleme:
Maduro’dan Sürpriz Açıklama! Trump’la Gizli Görüşmesini Doğruladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Katıldığı bir etkinlikte konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığını belirttiği telefon görüşmesinin saygılı ve hatta sıcak bir atmosferde geçtiğini ifade etti.

Maduro, bu görüşmenin iki ülke lideri arasında saygıya dayanan bir diyaloğa yönelik bir adım anlamı taşıyorsa bunu memnuniyetle karşıladığını belirterek, Venezuela’nın her zaman diplomasi ve barışa fırsat tanımaya hazır olduğunu vurguladı.

Maduro, “Evet, Sayın Başkan Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmenin tonunun saygı çerçevesinde, hatta samimi bir havada tamamlandığını belirtmek isterim. Eğer ABD Başkanı ile Venezuela Devlet Başkanı arasındaki görüşme, saygıya dayalı bir diyaloğa doğru atılmış bir adımı temsil ediyorsa, diyaloğa ve diplomasiye hoş geldiniz, diyorum. Çünkü biz, diyalog ve barış fırsatlarını aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Nicolas Maduro Donald Trump
Son Güncelleme:
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ABD'ye Ait F-16 Savaş Uçağı Düştü ABD'ye Ait F-16 Savaş Uçağı Düştü
Gazze'de 'Ateşkes' Gölgesinde Katliam: Netanyahu Parmak Salladı, Ordusu Saldırdı Gazze'de 'Ateşkes' Gölgesinde Katliam
ÇOK OKUNANLAR
Trabzonspor 30 Yıl Sonra Ödeşti! Türkiye Kupası'nda Grup Aşamasında... Trabzonspor 30 Yıl Sonra Ödeşti!
Türkiye'de Sağanak Alarmı! Meteoroloji Uyardı: Dışarıya Çıkacaklar Dikkat Türkiye'de Sağanak Alarmı! Meteoroloji Uyardı: Dışarıya Çıkacaklar Dikkat
Kanserle Savaşan Sanatçı Soner Olgun'dan Haber Var Kanserle Savaşan Sanatçıdan Haber Var
Yoğun Siste Can Pazarı: Otomobil TIR’a Çarptı, 4 Ölü Yoğun Siste Can Pazarı: Otomobil TIR’a Çarptı, 4 Ölü
HSK'nın 1351 Hakim ve Savcı Atama Kararı Resmi Gazete'de HSK'nın Atama Kararları Resmi Gazete'de