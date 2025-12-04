ABD'ye Ait F-16 Savaş Uçağı Düştü
ABD Hava Kuvvetleri’nin gösteri timinde görev yapan bir F-16 savaş uçağının California’nın güneyinde yere çakıldığı bildirildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Nellis Hava Kuvvetleri Üssü’nün açıklamasına göre, USAF’ın akrobasi ekibi “Thunderbirds”e ait F-16C Fighting Falcon modeli uçak, San Bernardino bölgesindeki Trona Havalimanı yakınlarında kazaya karıştı.
San Bernardino İlçe İtfaiyesi, pilotun düşüşten önce uçaktan başarılı şekilde fırladığını ve hastanede tedaviye alındığını açıkladı.
Uçağın, Los Angeles’ın yaklaşık 300 kilometre kuzeyinde bulunan Trona çevresinde bir eğitim uçuşu yürüttüğü belirtildi.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: