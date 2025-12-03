Trump’tan Biden Dönemi Belgelerine İptal Kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Eski Başkan Joe Biden döneminde ‘otomatik e-imza' ile imzalanan tüm belgelerin artık geçersiz sayılacağını duyurdu.

Trump’tan Biden Dönemi Belgelerine İptal Kararı
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski Başkan Joe Biden’ın görev süresi sırasında alınan kararlarla ilgili görüşlerini paylaştı. Eski Başkan, Biden döneminde ‘otomatik e-imza’ ile imzalanmış olduğunu iddia ettiği resmi belgelerin artık geçerliliği olmadığını ifade etti.

Trump, paylaşımında, “Joseph R. Biden Jr. döneminde kötü şöhretli ve yetkisiz 'otopen' (otomatik e-imza) ile imzalanmış tüm belgeler, bildiriler, başkanlık kararnameleri ve sözleşmeler bundan böyle hükümsüz, geçersiz ve hiçbir yasal etkisi olmayan işlemler olarak ilan edildi” ifadelerine yer verdi.

Trump açıklamasında, aynı dönemde Biden yönetiminin aldığı diğer kararların da geçersiz sayılabileceğini ima etti.

Kaynak: DHA

