Putin'den Avrupa'ya Rest! 'Savaş İstiyorlarsa Hazırız'
Rusya, Karadeniz’deki tanker saldırılarının ardından misilleme sinyali verirken Putin, Avrupa’ya yönelik "Hazırız" mesajı gönderdi. Ukrayna ise saldırıyla hiçbir ilgisi olmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti.
Karadeniz’de Rus tankerlerine yönelik saldırılar sonrası Moskova ve Kiev arasında gerilim yeniden yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Rusya, Karadeniz’de tankerlere yönelik saldırılara karşılık olarak Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giriş yapan gemilere yönelik operasyonlarını genişletecek. Avrupa savaş istiyorsa hazırız” ifadelerini kullandı.
AYRINTILAR GELİYOR...
