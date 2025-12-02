Peru’da Feci Kaza: Heyelan Yolcu Teknelerini Batırdı! Can Kaybı ve Kayıplar Var

Peru’nun Ucayali Nehri kıyısında meydana gelen heyelan, iki yolcu teknesinin batmasına yol açtı ve 12 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, Ucayali Bölgesi’nin Coronel Portillo eyaletindeki Iparia Limanı’nda gerçekleşti. Yetkililer, tekne kazasında 57 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Peru Sağlık Bakanlığı ise kazada 20 kişinin yaralandığını ve tedavi altına alındığını, ayrıca kurtarma ekiplerinin 18 kişiyi sağ olarak çıkardığını duyurdu.

