Netanyahu ile Trump Arasında Kritik Gazze Görüşmesi: Mutabakat Sağnadı

İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. Görüşmede Gazze’de ateşkes, 'Hamas’ın silahsızlandırılması' ve Abraham Anlaşmaları’nın genişletilmesinin ele alındığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
Netanyahu ile Trump Arasında Kritik Gazze Görüşmesi: Mutabakat Sağnadı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında kritik bir telefon görüşmesi yapıldı. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre iki liderin gündeminde Gazze Şeridi’ndeki ateşkes, Hamas’ın silahsızlandırılması ve Abraham Anlaşmaları’nın genişletilmesi vardı.

Netanyahu ile Trump Arasında Kritik Gazze Görüşmesi: Mutabakat Sağnadı - Resim : 1

NETANYAHU'YA ABD YOLU GÖRÜNDÜ

Açıklamada, Trump’ın görüşme sırasında Netanyahu’yu yakın tarihte Washington’a davet ettiği belirtildi. İki liderin, Gazze’nin askerden arındırılması konusunda mutabakata vardığı ifade edildi. İsrail, Trump’ın ABD Başkanı olduğu 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas ile normalleşme sürecine girerek 'Abraham Anlaşmaları'nı imzalamıştı. Son olarak Kazakistan da kasım ayında anlaşmalara katıldığını duyurmuştu.

MİT Başkanı Kalın Kahire'de! Gazze İçin Üçlü ZirveMİT Başkanı Kalın Kahire'de! Gazze İçin Üçlü ZirveDünya

İsrail Ateşkese Rağmen Gazze’yi Vurdu! En Az 10 Can Kaybıİsrail Ateşkese Rağmen Gazze’yi Vurdu! En Az 10 Can KaybıDünya

ABD’nin Gazze Tasarısına Onay: BM’den Barış Kurulu KararıABD’nin Gazze Tasarısına Onay: BM’den Barış Kurulu KararıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Gazze Donald Trump Binyamin Netanyahu
Son Güncelleme:
Sri Lanka'da Olağanüstü Hal İlanı... Yüzlerce Ölü ve Kayıp! Sri Lanka'da Olağanüstü Hal İlanı... Yüzlerce Ölü ve Kayıp!
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Kritik Dosya Yeniden Gündemde! Netanyahu Hakim Karşısında Kritik Dosya Yeniden Gündemde! Netanyahu Hakim Karşısında
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ABD–Venezuela Hattında İpler Gerildi: Gizli Görüşme Sızdı! Trump’tan Maduro’ya Şartlı Çıkış Teklifi ABD–Venezuela Hattında İpler Gerildi: Gizli Görüşme Sızdı! Trump’tan Maduro’ya Şartlı Çıkış Teklifi
Muhammed Kendirci'nin Acısı Dinmeden... İkinci Kompresör Vahşeti! Kendirci'nin Acısı Dinmeden... İkinci Kompresör Vahşeti!
ÇOK OKUNANLAR
Buruk'tan Kadıköy İsyanı 'Canımızı Zor Kurtardık!' Buruk'tan Kadıköy İsyanı 'Canımızı Zor Kurtardık!'
Cezaevi Nakil Aracı Kaza Yaptı! 23 Yaralı... Cezaevi Nakil Aracı Kaza Yaptı! 23 Yaralı...
Şanlıurfa'da Silahlı Kavga Dehşeti! 2 Ağır Yaralı Şanlıurfa'da Silahlı Kavga Dehşeti! 2 Ağır Yaralı
Türkiye’nin Dev Bankası Satılıyor! Kritik Görüşme Masada Türkiye’nin Dev Bankası Satılıyor! Kritik Görüşme Masada
Ünlü Oyuncudan Kötü Haber! Murat Cemcir Apar Topar Yoğun Bakıma Kaldırıldı Murat Cemcir Apar Topar Yoğun Bakıma Kaldırıldı