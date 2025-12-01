Kritik Dosya Yeniden Gündemde! Netanyahu Hakim Karşısında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail medyasının aktardığına göre Netanyahu, dün Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a af talebinde bulunmasının hemen ardından bugün Tel Aviv Bölge Mahkemesi’ndeki duruşmaya iştirak etti. Tel Aviv’de yapılan oturuma katılan Netanyahu’nun, diplomatik ve güvenlikle ilgili görüşmeleri gerekçe göstererek yarınki duruşmanın ertelenmesini istediği bildirildi.

Mahkeme heyetinin bu talebi değerlendireceğini belirttiği, ancak Netanyahu’nun af başvurusuna duruşmada herhangi bir atıf yapılmadığı ifade edildi.

Kaynak: DHA