Sri Lanka'da Olağanüstü Hal İlanı... Yüzlerce Ölü ve Kayıp!

Sri Lanka’da günlerdir süren şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda can kaybı artıyor. Arama kurtarma çalışmalarının dördüncü gününde ölü sayısı 212’ye yükseldi, 218 kişiden haber alınamıyor. Yaklaşık bir milyon kişi selden etkilendi; 200 bin kişi acil barınma merkezlerine yerleştirildi. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ MAHSUR KALDI

Dağlık bölgelerde çok sayıda heyelan meydana gelirken taşan nehirler birçok kasabayı bastı. Ülkenin ticari başkenti Kolombo, en ağır hasar alan yerleşimlerden biri oldu. Çok sayıda aile sular altında kalan evlerinde mahsur durumda. Felaket bölgesine destek için 20 bini aşkın asker gönderildi. Yetkililer, kayıpların çokluğu nedeniyle can kaybının daha da artmasından endişe duyuyor.

