ABD–Venezuela Hattında İpler Gerildi: Gizli Görüşme Sızdı! Trump’tan Maduro’ya Şartlı Çıkış Teklifi

ABD medyası, Washington ile Caracas arasında geçen hafta gerçekleştirildiği belirtilen kritik telefon görüşmesini gündeme taşıdı. New York Post’un haberine göre, “tansiyonu yüksek” geçen bu görüşme aslında iki hafta önce yapıldı ve taraflar Maduro’nun olası teslimiyet koşullarını tartıştı.

TRUMP’TAN MADURO’YA ‘ACİL’4 GÜN TEKLİF

Konuya yakın bir kaynak, New York Post’a yaptığı değerlendirmede Trump’ın Maduro’ya, eşi ve oğlunun güven içinde ülkeyi terk edebileceğini ilettiğini söyledi. Ancak ABD Başkanı bu çıkışın hemen gerçekleşmesini istedi. Washington’ın aceleci tutumu, Maduro’nun teklifi reddetmesine yol açtı.

MADURO’DAN ‘KÜRESEL AF’ TALEBİ

Trump’ın önerisinin ardından Maduro, önce kendisi ve yakın çevresini kapsayan bir “küresel af” istedi ancak bu talep geri çevrildi. Bunun üzerine Maduro ve ekibi, silahlı kuvvetlerin kontrolünün kendilerinde kalması karşılığında serbest seçim yapılmasına izin verebileceklerini bildirdi; fakat bu öneri de kabul görmedi.

GÖRÜŞME TRUMP’IN TEPKİSİYLE SONLANDI

Fox News’in haberine göre, Maduro’nun af talebine Trump’ın sert çıkışı görüşmenin kısa sürede bitmesine neden oldu. Miami Herald ise ABD yönetiminin af teklifini Venezuela hükümetinin üst düzey isimlerine ilettiğini, Caracas’ın ikinci bir telefon görüşmesi ayarlamaya çalışmasına rağmen Washington’dan dönüş alamadığını yazdı.

‘SEÇENEKLERİ SINIRLI, ORDUSU ZAYIF’

Trump, sosyal medya paylaşımlarında Venezuela hava sahasının “tamamen kapalı” olduğunu duyurdu ancak olası bir askeri operasyon sorularını cevapsız bıraktı. ABD Başkanı, Maduro’nun seçeneklerinin daraldığını ve ordusunun zayıf durumda bulunduğunu ifade etti. Uzmanlar da mevcut durumun Maduro yönetiminin karşılaştığı en ciddi tehditlerden biri olduğunu savunuyor. Diplomat Vanessa Neumann, Venezuela ordusunun büyük bölümünün eski ve bakımsız ekipmanlarla görev yaptığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

ABD, eylül ayından bu yana Karayipler ve uluslararası sularda, Venezuela’dan geldiği öne sürülen uyuşturucu yüklü gemilere operasyon düzenliyor. Son üç ayda en az 21 saldırı gerçekleşti ve Washington, operasyonların “uyuşturucu teröristlerini” hedef aldığını açıkladı. Aktivistler ve insan hakları örgütleri ise bu müdahaleleri yargısız infaz olarak nitelendiriyor. ABD Kongresi de operasyonlarla ilgili inceleme başlattı. Trump, baskıyı artırarak yakında kara operasyonlarının da gündeme gelebileceğini duyurdu.

