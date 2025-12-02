Hong Kong’u Sarsan Yangın! Ölü Sayısı 156’ya Yükseldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hong Kong Polisi, yanan binalarda yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bugün 5 yeni cansız bedene ulaşıldığını duyurdu. Toplamda 156 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, bu kişilerden 127’sinin kimliklerinin tespit edildiği aktarıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ederken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve acil durum ekipleri hasar tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

Sakinler, yangının başlamasından itibaren ciddi bir panik yaşandığını ve bazı kişilerin kendilerini dışarı atmak zorunda kaldığını ifade etti.

Kaynak: DHA