Hong Kong’u Sarsan Yangın! Ölü Sayısı 156’ya Yükseldi

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ndeki Tai Po ilçesinde, sekiz apartmanın bulunduğu bir siteyi etkisi altına alan yangında ölü sayısının 156’ya yükseldiği bildirildi.

Hong Kong’u Sarsan Yangın! Ölü Sayısı 156’ya Yükseldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hong Kong Polisi, yanan binalarda yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bugün 5 yeni cansız bedene ulaşıldığını duyurdu. Toplamda 156 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, bu kişilerden 127’sinin kimliklerinin tespit edildiği aktarıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ederken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve acil durum ekipleri hasar tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

Sakinler, yangının başlamasından itibaren ciddi bir panik yaşandığını ve bazı kişilerin kendilerini dışarı atmak zorunda kaldığını ifade etti.

Kaynak: DHA

Etiketler
Hong Kong Yangın
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Netanyahu ile Trump Arasında Kritik Gazze Görüşmesi: Mutabakat Sağnadı Netanyahu ile Trump Arasında Kritik Gazze Görüşmesi
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Peru’da Feci Kaza: Heyelan Yolcu Teknelerini Batırdı! Can Kaybı ve Kayıplar Var Heyelan Yolcu Teknelerini Batırdı! 12 Ölü, 57 Kayıp
ÇOK OKUNANLAR
3 Bakanlık ve SPK Çalışanlarına FETÖ Operasyonu: 21 Gözaltı Kararı 3 Bakanlık ve SPK’ya FETÖ Operasyonu
Güllü'nün Şüpheli Ölümünde Şok Ses Kaydı! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in Kaçış Planı Ortaya Çıktı Güllü'nün Şüpheli Ölümünde Şok Ses Kaydı! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in Kaçış Planı Ortaya Çıktı
Eski Milli Futbolcu Gökhan Gönül Gözaltına Alındı Eski Milli Futbolcu Gökhan Gönül Gözaltına Alındı
Bahçeli’den Çarpıcı ‘Terörsüz Türkiye’ Vurgusu: 'Ok Yaydan Çıkmıştır. Gemiler Yakılmıştır' 'Ok Yaydan Çıkmıştır. Gemiler Yakılmıştır'
Asgari Ücret Zammı Öncesi TÜRK-İŞ'ten Bomba Çıkış! 'Hiçbir Şeyin Değişeceğini Zannetmiyorum' Asgari Ücret Zammı Öncesi TÜRK-İŞ'ten Bomba Çıkış