Gazze'de 'Ateşkes' Gölgesinde Katliam: Netanyahu Parmak Salladı, Ordusu Saldırdı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun saldırı tehdidinden kısa bir süre sonra İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek Han Yunus kentini bombaladı. Ordu, bölgede yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef alırken, en az 2'si çocuk 5 Filistinliyi öldürdü. Ayrıca saldırıda çok sayıda kişi de ağır yaralandı.

Gazze'de 'Ateşkes' Gölgesinde Katliam: Netanyahu Parmak Salladı, Ordusu Saldırdı
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri süren, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ateşkes kararına rağmen sürüyor. Son olarak ateşkesi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun saldırı tehdidinden kısa bir süre sonra ordu yeniden ateşkesi ihlal ederek Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef aldı.

Gazze'deki Kuveyt Sahra Hastanesinden bir kaynaktan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinlilerin çadırını bombaladı. İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının Mevasi bölgesindeki Necat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef aldığı saldırıda 2'si çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail saldırısı nedeniyle kamptaki diğer çadırlarda da yangın çıktı.

NE OLMUŞTU?

Netanyahu, İsrail işgali altındaki Refah kentinde mahsur kalan ve Tel Aviv’in ateşkes anlaşmasına rağmen geçişlerine izin vermediği Filistinliler ile İsrail ordusu arasında yaşanan çatışma sonrası saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Gazze'de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının çatışmaları durdurması beklenirken, İsrail, anlaşmayı her gün ihlal ediyor. Saldırılar sonucu yüzlerce Filistinli öldü ve yaralandı.

Kaynak: AA

