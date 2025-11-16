Netanyahu’dan Sert ‘Filistin Devleti’ Çıkışı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik tutumunu yineleyen Netanyahu, “Ürdün’ün batısında Filistin Devleti kurulmasına yıllardır karşıyım, bu değişmedi” dedi.

Son Güncelleme:
Netanyahu’dan Sert ‘Filistin Devleti’ Çıkışı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Netanyahu, “Kimsenin onayına, sosyal medya paylaşımına ve dersine ihtiyacım yok. Ürdün'ün batısındaki herhangi bir bölgede Filistin Devleti'nin kurulmasına karşıyız ve bu değişmedi. On yıllardır bu tür girişimleri reddediyorum”” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Gazze anlaşmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Anlaşma çerçevesinde Hamas’ın kontrolündeki bölgenin silahsızlandırılmasının şart olduğunu belirten Netanyahu, bu durumu ABD Başkanı Donald Trump’ın da desteklediğini ifade etti

Putin ile Netanyahu Arasında Kritik Ortadoğu GörüşmesiPutin ile Netanyahu Arasında Kritik Ortadoğu GörüşmesiDünya
İsrail’de ‘Türkiye’ Toplantısı: Netanyahu, Apar Topar Kurmaylarıyla Bir Araya Geldiİsrail’de ‘Türkiye’ Toplantısı: Netanyahu, Apar Topar Kurmaylarıyla Bir Araya GeldiDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
İsrail Binyamin Netanyahu Filistin
Son Güncelleme:
Tel Aviv Ayakta: İsrail’de Binlerce Kişi Sokağa Döküldü! ‘7 Ekim Araştırılsın’ Tel Aviv Ayakta: İsrail’de Binlerce Kişi Sokağa Döküldü! ‘7 Ekim Araştırılsın’
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Meksika’da Binler Sokaklara Döküldü: Polis ve Göstericiler Karşı Karşıya! Çok Sayıda Yaralı Meksika’da Binler Sokaklara Döküldü: Polis ve Göstericiler Karşı Karşıya! Çok Sayıda Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Mobil Bankacılıkta Biyometrik Devrim Başlıyor! 65 Yaş Üstüne Özel Koruma Mobil Bankacılıkta Biyometrik Devrim Başlıyor! 65 Yaş Üstüne Özel Koruma
İstanbul'da Çamurlu Su Alarmı! Nedeni Belli Oldu İstanbul'da Çamurlu Su Alarmı! Nedeni Belli Oldu
Marangoz Atölyesinde Dehşet! 15 Yaşındaki Çocuğa Kan Donduran İşkence Marangoz Atölyesinde Dehşet! 15 Yaşındaki Çocuğa Kan Donduran İşkence
Sır Ölüm Zincirinde 3 Kişi Hayatını Kaybetti! Fatih’teki Zehirlenme Faciasında Üzerinde Durulan Şüphe Fatih’teki Zehirlenme Faciasında Üzerinde Durulan Şüphe
Birçok İl İçin Kritik Uyarı! Kar ve Sağanak Yağış Geliyor Birçok İl İçin Kritik Uyarı! Kar ve Sağanak Yağış Geliyor