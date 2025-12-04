İsrail, Yine Lübnan'ı Vurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee’nin, Lübnan’ın güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerine bağlı bazı noktaların işaretlendiği iki ayrı harita yayımlamasının hemen ardından bölgeye yönelik yoğun saldırılar başladı.

Adraee, Hizbullah’ın güney Lübnan’daki faaliyetlerini yeniden canlandırma girişiminde bulunduğunu iddia ederek örgüte ait olduğu öne sürülen alanların hedef alınacağını duyurdu.

SİVİLLERE ‘BİNALARI BOŞALTIN’ UYARISI

Paylaşılan haritalarda biri Nebatiye’ye bağlı Caba’da, diğeri Sur’a bağlı Mahruna’da bulunan iki yapı işaretlendi. Adraee, sivillerin bu binalardan derhal uzaklaşmasını isteyerek en az 300 metre mesafe koymaları gerektiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a yönelik saldırılar başlatmış, çatışmalar Eylül 2024’te geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Bu süreçte 4 bini aşkın kişi yaşamını yitirirken yaklaşık 17 bin kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: DHA