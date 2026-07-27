Trump'tan İran Çıkışı: 'Saldırıları Durdurdum Ama...'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen görüşmelere fırsat tanımak amacıyla saldırıları durdurduğunu açıkladı. Trump, diplomasinin sonuç vermemesi halinde çok daha kapsamlı askeri operasyonlara yeniden başlayabilecekleri söyledi.

Son Güncelleme:
Trump'tan İran Çıkışı: 'Saldırıları Durdurdum Ama...'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen diplomatik temaslara fırsat tanımak amacıyla ABD'nin saldırılarını geçici olarak durdurma kararı aldığını açıkladı. Axios'a konuşan Trump, müzakerelerin başarısız olması halinde daha kapsamlı askeri operasyonlara yeniden başlanabileceği uyarısında bulundu.

'YA ÇOK HIZLI İLERLER YA DA HİÇ İLERLEMEZ'

Diplomasiye ne kadar süre tanımaya hazır olduğu sorusuna Trump, "Çok fazla zaman değil. Ya çok hızlı ilerler ya da hiç ilerlemez" yanıtını verdi.

HÜRMÜZ VE NÜKLEER ANLAŞMA MASADA

Habere göre devam eden temaslar, Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli şekilde ulaşıma açılması ve kapsamlı bir nükleer anlaşmaya ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılmasına odaklanıyor.

Görüşmeler ağırlıklı olarak İran ile Umman arasında yürütülürken, Katar, Pakistan, Mısır ile Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner de diplomatik sürece katılıyor.

İran'dan Hürmüz Açıklaması: Gemilere Geçiş Sözü, ABD'ye Restİran'dan Hürmüz Açıklaması: Gemilere Geçiş Sözü, ABD'ye RestDünya

Hürmüz Boğazı'nda Tansiyon Yükseldi: İzinsiz Geçiş Yapan 6 Gemiye Ateş AçıldıHürmüz Boğazı'nda Tansiyon Yükseldi: İzinsiz Geçiş Yapan 6 Gemiye Ateş AçıldıDünya

ABD'den Diplomasi Mesajı: Trump İran'a Saldırıları DurdurduABD'den Diplomasi Mesajı: Trump İran'a Saldırıları DurdurduDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Donald Trump İran ABD
Son Güncelleme:
Husiler Suudi Arabistan'daki Petrol Tesislerine Saldırı Gerçekleştirdi Husiler'den Suudi Arabistan'daki Petrol Tesislerine Saldırı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Avrupa’da Kıyamet Senaryosu: Fransa ve İspanya Küle Dönüyor, 330 Bin Kişi Evini Terk Etti Avrupa’da Kıyamet Senaryosu: Fransa ve İspanya Küle Dönüyor, 330 Bin Kişi Evini Terk Etti
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Tarihi Yaprak Dökümü: 264 Eski Milletvekili İstifa Etti 264 Eski Milletvekili Gemileri Yaktı, 'YENİ' Safa Geçti
Ahbap'a 4. Dalgada Bomba Detaylar: Dernek Müdürü, Ünlü İş İnsanları ve Müteahhitler Gözaltında Ahbap'a 4. Dalgada Bomba Detaylar
Kurye Yakalandı, İtiraf Peş Peşe Geldi: Sosyal Medya Fenomeni Mesut Can Tomay'a Gözaltı Kurye Yakalandı, İtiraf Peş Peşe Geldi: Sosyal Medya Fenomeni Mesut Can Tomay'a Gözaltı
Ahbap Dosyasında Deprem Üstüne Deprem! Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin... Ahbap Dosyasında Ünlüler Geçidi
Gülistan Doku Dosyasında Emniyete Uzanan Deprem: Müdür, Amir ve Komiserlere Şafak Baskını Gülistan Doku Dosyasında Emniyete Uzanan Deprem