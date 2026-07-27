Trump'tan İran Çıkışı: 'Saldırıları Durdurdum Ama...'

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen diplomatik temaslara fırsat tanımak amacıyla ABD'nin saldırılarını geçici olarak durdurma kararı aldığını açıkladı. Axios'a konuşan Trump, müzakerelerin başarısız olması halinde daha kapsamlı askeri operasyonlara yeniden başlanabileceği uyarısında bulundu.

'YA ÇOK HIZLI İLERLER YA DA HİÇ İLERLEMEZ'

Diplomasiye ne kadar süre tanımaya hazır olduğu sorusuna Trump, "Çok fazla zaman değil. Ya çok hızlı ilerler ya da hiç ilerlemez" yanıtını verdi.

HÜRMÜZ VE NÜKLEER ANLAŞMA MASADA

Habere göre devam eden temaslar, Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli şekilde ulaşıma açılması ve kapsamlı bir nükleer anlaşmaya ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılmasına odaklanıyor.

Görüşmeler ağırlıklı olarak İran ile Umman arasında yürütülürken, Katar, Pakistan, Mısır ile Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner de diplomatik sürece katılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi