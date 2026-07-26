Hürmüz Boğazı'nda Tansiyon Yükseldi: İzinsiz Geçiş Yapan 6 Gemiye Ateş Açıldı
İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Hürmüz Boğazı'ndan "belirlenen güzergahın dışında izinsiz geçiş yapmaya çalışan" 6 gemiyi uyarı ateşi açarak durdurduğu belirtildi.
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İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüz Boğazı'ndan "izinsiz geçiş" girişiminde bulunan gemilerin geçişine izin verilmedi.
6 GEMİNİN ROTASI ATEŞ AÇILARAK DEĞİŞTİRİLDİ
Haberde, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinin, Hürmüz Boğazı'nda son 24 saatte izinsiz geçiş yapmaya çalışan 6 gemiyi uyarı ateşi açarak durdurduğu ve gemilerin rotalarını değiştirdiği ifade edildi.
DÜN DE 4 GEMİ DURDURULMUŞTU
Devrim Muhafızları Ordusu dün yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda "izinsiz geçiş" girişiminde bulunduğu belirlenen 4 geminin durdurulduğunu duyurmuştu.
Kaynak: AA
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