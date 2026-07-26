Sel Felaketinde Bilanço Ağırlaşıyor, Ölü Sayısı 61'e Yükseldi
Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerin bilançosu ağırlaşıyor. Yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 61'e yükseldiği açıklandı.
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Hindistan basını, Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresi’nin (ASDMA) eyaletteki şiddetli yağış ve sellere ilişkin açıklama yaptığını duyurdu.
BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR, ÖLÜ SAYISI 61'E YÜKSELDİ
Açıklamada, sellerde 14 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 61'e yükseldiği kaydedildi.
Kaynak: DHA
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