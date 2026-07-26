Sel Felaketinde Bilanço Ağırlaşıyor, Ölü Sayısı 61'e Yükseldi

Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerin bilançosu ağırlaşıyor. Yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 61'e yükseldiği açıklandı.

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Sel Felaketinde Bilanço Ağırlaşıyor, Ölü Sayısı 61'e Yükseldi
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Hindistan basını, Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresi’nin (ASDMA) eyaletteki şiddetli yağış ve sellere ilişkin açıklama yaptığını duyurdu.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR, ÖLÜ SAYISI 61'E YÜKSELDİ

Açıklamada, sellerde 14 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 61'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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