Avrupa’da Kıyamet Senaryosu: Fransa ve İspanya Küle Dönüyor, 330 Bin Kişi Evini Terk Etti

Fransa ve İspanya'da aşırı sıcak dalgası ve fırtınayla büyüyen orman yangınları nedeniyle 330 binden fazla insan tahliye edildi. Alevlerin 850 bin nüfuslu Bordeaux kentine 15 kilometre kadar yaklaşması üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Macron kabineyi acil kriz toplantısına çağırdı.

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Avrupa kıtası, son yılların en büyük çevre ve güvenlik felaketiyle karşı karşıya. Fransa ve İspanya'da günlerdir kontrol altına alınamayan, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgarlarla körüklenen devasa orman yangınları yerleşim yerlerini yutmaya devam ediyor.

YÜZ BİNLERCE İNSAN TAHLİYE EDİLDİ

2 ülkede de yayılmaya devam eden alevler nedeniyle evlerinden tahliye edilen kişi sayısı 330 bini geçti. Yetkililer bu hafta sıcaklıkların yeniden yükselmesiyle durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu.

İspanya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Sara Aagesen yaptığı açıklamada, Madrid, Avila ve Toledo bölgelerinde yangınlardan yaklaşık 77 bin hektarlık alanın yandığını söyledi.

BORDEAUX’A 15 KİLOMETRE KALDI

Fransa'da itfaiye ekipleri tarafından, Gironde bölgesinde devam eden yangının yaklaşık 850 bin kişinin yaşadığı Bordeaux kentine 15 kilometre mesafeye kadar yaklaştığı belirtildi. Bordeaux Belediye Başkanı Thomas Cazenave, kentin tahliyesine yönelik bir plan olmadığını açıkladı.

MACRON KRİZ MASASINDA

Gironde Valisi Sophie Brocas, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Turistlerden gelmemelerini rica ediyorum" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugün bakanlarla bir kriz toplantısı yapması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Fransa İspanya Orman yangınları
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