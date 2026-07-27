Uçuşu Ertelenmişti, Netanyahu Washington Yolunda

ABD ziyareti öncesinde uçuşunda gecikme yaşanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son gelen bilgilere göre Washington'a gitmek üzere yola çıktı. Netanyahu'yu taşıyan "Siyon'un Kanadı" adlı resmi devlet uçağı, Nevatim Hava Üssü'nden kalkış yaptı.

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Uçuşu Ertelenmişti, Netanyahu Washington Yolunda
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün ABD'nin başkenti Washington'a hareket etti.

Netanyahu'nun yarın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Washington programı kapsamında kısa süre önce hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenecek cenaze törenine de katılacağı belirtilmişti.

Ziyaret öncesinde Netanyahu'nun Washington'a yapacağı uçuşta gecikme yaşandığı bildirilmişti. Ancak son alınan bilgilere göre Netanyahu'yu taşıyan "Siyon'un Kanadı" (Wing of Zion) adlı resmi devlet uçağı, Nevatim Hava Üssü'nden kalkış yaptı.

Uçuşu Ertelenmişti, Netanyahu Washington Yolunda - Resim : 1

SON DURUM

Son gelen bilgilere göre Netanyahu'nun uçağı havalanarak Washington yolculuğuna başladı. Uçağın kalkışının ardından uçuşun planlandığı şekilde ABD'ye devam ettiği öğrenilirken, İsrail makamlarından gecikmenin nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

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