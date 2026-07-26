ABD'den Diplomasi Mesajı: Trump İran'a Saldırıları Durdurdu

ABD Başkanı Trump, İran'a saldırıları durdurdu. Karar, Ummanlı yetkililerin cuma günü görüşmeler için Tahran'a gitmesi nedeniyle alındı.

Son Güncelleme:
ABD'den Diplomasi Mesajı: Trump İran'a Saldırıları Durdurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ile İran arasındaki çatışmalarda son günlerde yaşanan sakinliğin nedeni belli oldu. CBC'de yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırıları Ummanlı yetkililerin cuma günü görüşmeler için Tahran'a gitmesiyle durdurdu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı emri vermemesinin diplomasiye alan açmak amacı taşıdığını söyledi. ABD merkezli FOX News'e konuşan Waltz, Trump'ın cuma günü İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlenmemesi yönündeki talimatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'AMAÇ FIRSAT TANIMAK'

Waltz, Trump'ın kararının ABD ile İran arasındaki temaslara fırsat tanımayı amaçladığını belirterek, "Başkan, görüşmelere biraz alan açıyor. Bunun için biraz şans oluşturuyor" dedi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi, Washington ile Tahran arasında devam eden temaslara ilişkin ayrıntı vermedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ABD İran
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Hürmüz Boğazı'nda Patlama Hürmüz Boğazı'nda Patlama
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Gazze'de İnsanlık Dramı: Binler Salgın Hastalıkla Mücadele Ediyor Gazze'de İnsanlık Dramı: Binler Salgın Hastalıkla Mücadele Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Yargıtay'dan 'Mutlak Butlan' Hamlesi: Dosya 'Ön İnceleme'ye Alındı Dosya 'Ön İnceleme'ye Alındı
Adana'da Kanlı Gece! Silahlı Saldırıda Biri Kadın 3 Kişi Öldürüldü: 2 Kişinin Cinayete Tanık Olduğu İçin Vurulduğu Ortaya Çıktı Adana'da Kanlı Gece: Silahlı Saldırıda Biri Kadın 3 Kişi Öldürüldü
MasterChef'te Olaylı Gece MasterChef'te Olaylı Gece
Antalya'da Korkunç Kaza: Uçuruma Yuvarlanan Araçtaki 5 Kişi Hayatını Kaybetti Uçuruma Yuvarlanan Araçta 5 Kişi Öldü
ABD Ordusunun Uyarısı Trump'a İran Konusunda Geri Adım Attırdı ABD Ordusunun Uyarısı Trump'a İran Konusunda Geri Adım Attırdı