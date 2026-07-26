ABD'den Diplomasi Mesajı: Trump İran'a Saldırıları Durdurdu

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ABD ile İran arasındaki çatışmalarda son günlerde yaşanan sakinliğin nedeni belli oldu. CBC'de yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırıları Ummanlı yetkililerin cuma günü görüşmeler için Tahran'a gitmesiyle durdurdu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı emri vermemesinin diplomasiye alan açmak amacı taşıdığını söyledi. ABD merkezli FOX News'e konuşan Waltz, Trump'ın cuma günü İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlenmemesi yönündeki talimatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'AMAÇ FIRSAT TANIMAK'

Waltz, Trump'ın kararının ABD ile İran arasındaki temaslara fırsat tanımayı amaçladığını belirterek, "Başkan, görüşmelere biraz alan açıyor. Bunun için biraz şans oluşturuyor" dedi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi, Washington ile Tahran arasında devam eden temaslara ilişkin ayrıntı vermedi.

Kaynak: Haber Merkezi