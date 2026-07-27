Husiler Suudi Arabistan'daki Petrol Tesislerine Saldırı Gerçekleştirdi

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Yemen'deki İran destekli Husiler (Ensarullah Hareketi), Suudi Arabistan'ın Yenbu kentinde ham petrol nakli ve tedariki sağlayan bazı noktaları insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.

Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan habere göre, örgütün Sözcüsü Yahya Seri, saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Seri, saldırıların Suudi Arabistan'a ait İHA'ların Yemen hava sahasını ihlal etmesine karşılık gerçekleştirildiğini öne sürdü. Husiler, Suudi Arabistan'ın doğusundan Yenbu'ya ham petrol taşıyan ve tedarik sağlayan "hassas hedeflerin" çok sayıda İHA ile vurulduğunu iddia etti.

NE YAŞANMIŞTI?

Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'ın Yemen'de kontrolündeki bölgelere uyguladığı abluka gerekçesiyle "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri yeni bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Örgüt ayrıca 22 Temmuz akşamı Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve İHA'larla hedef aldığını, saldırılar sonucunda gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA