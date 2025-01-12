Trump'ın Göreve Başlamasına Günler Kala ABD'de Flaş İstifa

ABD’de seçilmiş başkan Donald Trump hakkındaki 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği ve devlete ait gizli evrakları Florida'daki özel malikanesinde sakladığına dair açılan soruşturmalarla ilgilenen ve federal davalara bakan Özel Yetkili Savcı Jack Smith, görevinden istifa etti.

Trump'ın Göreve Başlamasına Günler Kala ABD'de Flaş İstifa

Smith’in istifası, Trump’ın göreve başlamasına sayılı günler kala mahkemeye sunulan bir dosyada dipnot olarak belirtilmesi ise dikkat çekti.

Trump aleyhindeki davanın bulgularını kapsayan raporun açıklanıp açıklanmamasıyla ilgili bir dava dosyasında, "Özel Yetkili Savcı çalışmalarını tamamladı ve 7 Ocak 2025'te son gizli raporunu sundu ve 10 Ocak'ta Adalet Bakanlığından ayrıldı" ifadeleriyle Smith’in istifa ettiği belirtildi.

Özel Yetkili Savcı Smith, başkent Washington'da açtığı davada Trump'ı, 2020'deki seçim yenilgisini tersine çevirme çabaları nedeniyle suçlamıştı.

Trump'ın Göreve Başlamasına Günler Kala ABD'de Flaş İstifa - Resim : 1

GÖREVDEN ALACAĞINI DUYURMUŞTU

Trump ise seçim öncesi yaptığı mitinglerde, göreve geri döndüğünde Smith'i derhal görevden alacağını dile getirmişti.

Öte yandan Trump'ın devlete ait gizli belgeleri Beyaz Saray'daki görevi sona erdikten sonra Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde saklamakla suçlandığı federal dava da geçen temmuz ayında düşürülmüştü.

Trump'ın Göreve Başlamasına Günler Kala ABD'de Flaş İstifa - Resim : 2

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Kaynak: AA

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