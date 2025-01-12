Yangın Daha da Büyüdü, California Küle Döndü! Bilanço Ağırlaşıyor

ABD’nin California eyaletinde devam eden yangınlarda büyük tahribat oluşurken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 16’ya yükseldi. En çok Los Angeles'ta etkili olan yangınlar, Palisades ve Eaton bölgelerinde devam ediyor.

Yangın Daha da Büyüdü, California Küle Döndü! Bilanço Ağırlaşıyor

ABD’nin California eyaletinde birçok bölgede çıkan yangınlar özellikle Los Angeles kenti ve çevresine büyük zarar veriyor. Los Angeles Bölgesi Adlı Tip Kurumu, yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Yangın Daha da Büyüdü, California Küle Döndü! Bilanço Ağırlaşıyor - Resim : 1

Kurumdan yapılan açıklamada, Palisades ve Eaton bölgelerinde devam eden yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 16’ya yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, Eaton’daki yangında 11, Palisades'teki yangında da 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yangın Daha da Büyüdü, California Küle Döndü! Bilanço Ağırlaşıyor - Resim : 2

37 BİN DÖNÜMDEN FAZLA ALAN YANDI

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Yangınlarda 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

Yangın Daha da Büyüdü, California Küle Döndü! Bilanço Ağırlaşıyor - Resim : 3

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Kaynak: AA

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