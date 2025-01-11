Gazze'de Ateşkes Olacak mı? Hamas Topu Netanyahu'ya Attı

İsrail ile Hamas arasındaki Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşmasında sona gelindi. Taraflar arasında anlaşma sağlandığına ilişkin henüz bir açıklama gelmezken Hamas’ın üst düzey yetkilisi müzakerelere ilişkin Katar medyasına konuştu. İsmi açıklanmayan yetkili, esir karşılığı ateşkes anlaşmasının tamamlandığını belirtirken, “Arabulucular anlaşmayı duyurmadan önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun onayını bekliyor” dedi.

Katar medyası ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi- Mısır boyunca uzanan Philadelphi Koridoru’ndan anlaşmanın son aşamasının son gününe kadar tamamen çekilmeyeceğini iddia etti.

Kaynak: AA-İHA