Bakan Fidan Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye ile Görüştü

Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye ile görüştü. Görüşmede, İsrail ile ateşkes müzakerelerinde son durum ele alındı.

Bakan Fidan Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye ile Görüştü

Dişişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye ile telefonla görüştü

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.

Kaynak: DHA

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