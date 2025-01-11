Bakan Fidan Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye ile Görüştü

Dişişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye ile telefonla görüştü

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.

Kaynak: DHA