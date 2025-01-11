Mardin'de Hafif Ticari Araç Tarlaya Uçtu: 2 Ölü, 4 Yaralı

Mardin'de hafif ticari araç tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mardin'de Hafif Ticari Araç Tarlaya Uçtu: 2 Ölü, 4 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsal Dikmen Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 31 KDP 15 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Taklalar atarak yan yatan ataçtaki Diyar K. (32), Nurettin K. (20), Gazal K. (13), Fatmanur K. (13), Şemse Karagöz (53) ve Selma Kılınç (40) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesini ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Şemse Karagöz ve Selma Kılınç, hayatını kaybetti. Karagöz ve Kılınç'ın cenazeleri otopsi için morga götürüldü. Diğer yaralıların durumumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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