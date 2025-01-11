Tekirdağ'da Fırtına: Balıkçılar Denize Açılamadı, Eğitim Uçuşları İptal Edildi

Tekirdağ'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Balıkçılar fırtına nedeniyle denize açılamadı. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

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Tekirdağ'da Fırtına: Balıkçılar Denize Açılamadı, Eğitim Uçuşları İptal Edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunduğu Tekirdağ'da sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Hızı saatte yer yer 40 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

Marmaraereğlisi ilçesindeki balıkçılar ise bugün denize açılamadı. Balıkçılar, teknelerini limanı çekip, fırtınanın geçmesini beklemeye başladı. Fırtına nedeniyle yük gemileri de Tekirdağ açıklarında demir attı.

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Kaynak: DHA

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