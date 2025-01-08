Mekke’de Çifte Felaket, Hem Hortum Hem Sel Esir Aldı, Ne Var Ne Yoksa Sürüklendi

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi’nin şiddetli yağış ve rüzgar uyarısında bulunduğu Mekke’de etkisini gösteren şiddetli yağış sonrasın sel felaketi meydana geldi.

ARAÇLAR SUDA SÜRÜKLENDİ

Felakete ilişkin bilgilendirme yapan Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Mekke'nin birçok bölgesinin selden etkilendiğini belirtti.

Sel sularının taşkınlara yol açtığı ifade edilirken, şehirdeki cadde ve sokaklarda motosiklet ve arabalar selde sürüklendi, çok sayıda dükkan ve iş yerini de su bastı.

Mekke’deki sel felaketinin bilançosuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA