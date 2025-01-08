Mekke’de Çifte Felaket, Hem Hortum Hem Sel Esir Aldı, Ne Var Ne Yoksa Sürüklendi
Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde şiddetli yağış hayatı felç etti. Meydana gelen selde çok sayıda bölge sular altında kalırken, sokaklarda motosikletler suda sürüklendi, dükkanları ve evleri su bastı. Şiddetli fırtına sonra oluşan hortum da korku dolu anlar yaşattı.
Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi’nin şiddetli yağış ve rüzgar uyarısında bulunduğu Mekke’de etkisini gösteren şiddetli yağış sonrasın sel felaketi meydana geldi.
ARAÇLAR SUDA SÜRÜKLENDİ
Felakete ilişkin bilgilendirme yapan Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Mekke'nin birçok bölgesinin selden etkilendiğini belirtti.
Sel sularının taşkınlara yol açtığı ifade edilirken, şehirdeki cadde ve sokaklarda motosiklet ve arabalar selde sürüklendi, çok sayıda dükkan ve iş yerini de su bastı.
Mekke’deki sel felaketinin bilançosuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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