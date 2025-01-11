Valilik İstanbul İçin Uyarı, Yarın Öğleden Sonra Çok Fena Bastıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan uyarıların ardından İstanbul’da yağmur etkisini göstermeye başladı. İstanbul Valiliği yarın için dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Valiliğin açıklamasında İstanbul’da devam eden yağışların yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra etkisini artıracağını duyurdu. Açıklamada. “İstanbul’da devam eden yağışların yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli 21-50 kg/m2) sağanak şeklinde olması bekleniyor” denildi.

Söz konusu açıklamada, yağışların ulaşımda aksamalara, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara neden olabileceğini vurgulayarak, vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: Haber Merkezi