Kremlin Açıkladı: Putin ve Trump Görüşecek mi?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump arasında olası bir görüşmeye ilişkin "Karşılıklı bir görüşme isteği temelinde ilerliyoruz, ancak görünüşe göre Bay Trump Oval Ofis'e girdikten sonra bazı gelişmeler olacak... Bay Trump'ın da sorunları diyalog yoluyla çözmeye istekli olduğunu beyan ettiğini görüyoruz, bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Şu an için somut bir şey yok" dedi.

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisi ile görüşmek istediğini söylemesinin ardından Kremlin’den de olası bir Trump- Putin görüşmesine ilişkin yeni bir açıklama geldi.

"TEMASA AÇIĞIZ"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın toplantısında bu konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Başkan (Putin), ABD başkanı da dahil olmak üzere, uluslararası liderlerle, Donald Trump ile temaslara açık olduğunu defalarca dile getirdi."

DİYALOG VURGUSU

Peskov, ''Moskova'nın Trump’ın Putin ile diyalog kurma arzusunu memnuniyetle karşıladığını’’ belirtti. Trump’ın göreve resmi olarak başlamasından sonra iki lider arasında bir görüşme gerçekleşebileceğini söyleyen Kremlin Sözcüsü, tarafların görüşmesi için bir koşul olmadığını ve ''gerekli olanın, sorunları diyalog yoluyla çözmeye yönelik karşılıklı istek ve siyasi irade" olduğunu söyledi. Peskov sözlerine şöyle devam etti:

"Karşılıklı bir görüşme isteği temelinde ilerliyoruz, ancak görünüşe göre Bay Trump Oval Ofis'e girdikten sonra bazı gelişmeler olacak... Bay Trump'ın da sorunları diyalog yoluyla çözmeye istekli olduğunu beyan ettiğini görüyoruz, bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Şu an için somut bir şey yok."

Kaynak: ANKA