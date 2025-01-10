Trump, Putin'le Görüşeceğini Duyurdu

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşme arzusunu dile getirdiğini ve tarafların böyle bir toplantıya hazırlandığını söyledi. Trump, söz konusu görüşmenin ne zaman olabileceğini ise belirtmedi.

Aynı zamanda kendisi, Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bir görüşme olasılığı sorulduğunda Trump, bunun daha sonra belirleneceğini söyledi.

Kaynak: DHA