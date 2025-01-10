Korkunç Aile Katliamı! 7 Aylık Hamile Eşini ve 2 Çocuğunu Öldürdü

ABD'nin New England bölgesindeki Rhode Island'da, geçtiğimiz hafta 39 yaşındaki Nicholas D. Arruda, 39 yaşındaki Danielle L. Arruda ve çocukları 5 yaşındaki Adele ile 2 yaşındaki Felex'in cansız bedenleri evlerinde bulundu.

Polis şefi Richard N. Ramsay, babanın 7 aylık hamile eşi ve çocuklarını silahla öldürüp ardından intihar ettiğini belirttiği açıklamada, "Keşke bu korkunç eylemi anlamlandırmanıza yardımcı olacak bir açıklama olabilseydi. Ancak gerçek şu ki, bunun neden olduğunu asla bilemeyebiliriz" dedi.

POLİS: BÖYLESİNİ GÖRMEDİK

Saldırı, ailenin evinde yılbaşı gecesi ile 2 Ocak sabahı arasında bir vakitte yaşandı. Ailenin cesetleri 3 Ocak'ta bulundu. Polisler, olay yerinde gördükleri manzarayı, "gördüklerinin en kötüsü" olarak tanımladı. Ramsay, "Memurlar eve girdiklerinde iki küçük çocuk, yetişkin bir erkek ve hamile bir kadının cesetlerini buldu. Cesetlerin hiçbirinde yaşam belirtisi olmadığı ve dördünün de ölümcül kurşun yaralarına maruz kaldığı açıktı" diye konuştu.

Ramsay, ailenin yakınları ve arkadaşlarıyla konuştuklarını anlatarak "Birlikte yaşıyorlardı ve hem aileden hem de arkadaşlardan gelen tüm göstergeler birbirlerini ve çocuklarını çok sevdikleriydi” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi