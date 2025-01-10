McDonald's'a 700 Çalışanından Cinsel Taciz Davası

McDonalds’ta çalışan veya geçmişte çalışmış 700'den fazla personel, yöneticilerin kendilerine sistematik olarak cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla fast food devine dava açtı. Irkçılık ve homofobiyle de karşılaştıklarını söyleyen, çoğu 19 yaşında veya daha genç olan bu kişilerin şikayeti üzerine 47 kişi disiplin cezasına çarptırılırken, 29 kişi de işten çıkarıldı.

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McDonald's'a 700 Çalışanından Cinsel Taciz Davası

Birleşik Krallık'ta 700'den fazla eski ve mevcut McDonald's çalışanı, işyerindeki sistematik sömürü iddiasıyla fast food devine karşı yasal işlem başlatıyor. Zincirde çalışırken çoğu 19 yaşında veya daha genç olan bu kişiler, "cinsel taciz, taciz, ırkçılık ve toksik çalışma ortamı" iddialarına ilişkin harekete geçti.

McDonald's'ın Birleşik Krallık'taki 450'den fazla restoranının iddialara dahil olduğu belirtilirken, şikayetçilerden 19 yaşındaki kişi, "Yöneticilerden ve ekip üyelerinden gelen homofobik yorumlarla uğraşmak zorunda kaldım ve bu konu hakkında hiçbir yöneticiyle konuşamadım. Müdürüm eğer bununla başa çıkamayacaksam işi bırakmam gerektiğini söyledi" dedi.

McDonald's'a 700 Çalışanından Cinsel Taciz Davası - Resim : 1

PERSONELE UYGUNSUZ ŞEKİLDE DOKUNUYORDU

Şirketteki diğer taciz vakalarının "seks için defalarca rahatsız edilen genç bir işçi" ve "müdürü tarafından kaç kişiyle yattığı sorulan genç bir işçi" gibi olaylar olduğu, hatta bir müdürün vardiyalarında genç personele uygunsuz şekilde dokunduğu söyleniyor.

Söz konusu şikayetlerin ardından 47 kişinin disiplin cezasına çarptırıldığı ve 29 kişinin de işten çıkarıldığı öğrenildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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