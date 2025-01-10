'Suriye'de Koltuk' Kavgası... Arap Ülkeleri Türkiye'ye Karşı Birleşti

Suriye'de 2011 yılından beri devam eden iç savaş, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalif grupların 8 Aralık 2024 tarihinde 61 yıllık Esad rejimini devirmesiyle sonuçlandı. Hükümetin düşmesinin ardından tüm dünyanın gözü geçici hükümetin Suriye'de nasıl bir yönetim izleyeceğindeyken, Orta Doğu'da bir kez daha değişen dengelerle Arap ülkeleri de harekete geçti.

'NÜFUZ MÜCADELESİNE' GİRDİLER

ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan habere göre; Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleri, Suriye'deki yeni hükümetle bir "nüfuz mücadelesine" girmeyi planlıyor. HTŞ'nin cihatçı geçmişinden ve popülerliklerinin Suriye halkıyla sınırlı kalmayıp kendi coğrafyalarına da yayılmasından endişe eden Arap liderler, stratejik bir konumda olan ülkede Türkiye ve İran gibi rakiplerine karşı avantaj sağlamak için çabalıyor.

HEPSİ SURİYE'DE KOLTUK İSTİYOR

Gazeteye göre Suudi Arabistan, Ürdün ve Katar'la birlikte Suriye halkına insani yardım ve enerji desteği götürürken, bunu yapmadaki temel motivasyonlarının, başta Türkiye olmak üzere rakiplerinin ülkedeki etkisine karşı koymak ve kendilerini etkin hale getirmek olduğu biliniyor. Fransız Lyon Üniversitesi'nde Suriye uzmanı olarak bilinen Profesör Fabrice Balanche, "Bölgedeki hükümetler yeni Suriye'de bir koltuk sahibi olmak istiyorlar" yorumunu yaptı.

TÜRKİYE'NİN AVANTAJI ARAPLARIN DEZAVANTAJI

Türkiye'nin HTŞ ve Esad'a muhalif diğer gruplarla bağlantılarının, Ankara'ya, Suriye'nin yeni hükümetiyle uzun süredir rakip olan Suudi Arabistan'a karşı bir avantaj sağladığı da belirtiliyor. Hem Suriye hem de Türkiye kanadı, Beşar Esad'ın Suriye'yi terk etmesinden günler sonra Türkiye'nin Şam'a yetkililer ve iş insanları göndererek ülkenin enerji sektörünün yeniden inşasına yardım etmek istediğini vurguladı. Böylece Türkiye'nin yeni hükümetle olumlu ilişkileri olduğu anlaşılırken, Esad'ın beklenmedik devrilişiyle Arap ülkeleri yeni bir yol haritası belirlemek zorunda kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi