3 Dev Firmaya Büyük Şok! Rekabet Kurumu Düğmeye Bastı, Sektörün Lideriydiler

SORUŞTURMA KARARI KESİN İHLAL ANLAMINA GELMİYOR

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada, soruşturma başlatılmasının adı geçen şirketlerin kesin olarak ihlal yaptığı anlamına gelmediği vurgulandı. Bu adım, kanun ihlali iddialarının detaylı bir şekilde incelenmesi ve doğruluğunun tespiti için atılmış bir süreç olarak değerlendiriliyor.