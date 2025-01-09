3 Dev Firmaya Büyük Şok! Rekabet Kurumu Düğmeye Bastı, Sektörün Lideriydiler
Rekabet Kurumu, Koroplast, Parex ve Vindex markalarına yönelik rekabet ihlali iddialarını incelemek üzere soruşturma başlattığını duyurdu.
Kaynak: AA
Soruşturma, kimyasal içermeyen temizlik ürünleri, gıda saklama malzemeleri, çöp torbaları ve pişirme gereçleri alanında faaliyet gösteren bu üç şirketin rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek amacıyla yürütülecek.
ÖN ARAŞTIRMA TAMAMLANDI
Rekabet Kurumu, söz konusu markalarla ilgili olarak yapılan ön araştırmanın tamamlandığını ve ciddi bulguların elde edilmesi üzerine soruşturma açılmasına karar verildiğini açıkladı. İnceleme altındaki şirketler şöyle sıralandı: Koroplast, Provel Sanayi ve Ticaret AŞ (Parex) ve VND Global Plastik AŞ (Vindex).
SORUŞTURMA KARARI KESİN İHLAL ANLAMINA GELMİYOR
Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada, soruşturma başlatılmasının adı geçen şirketlerin kesin olarak ihlal yaptığı anlamına gelmediği vurgulandı. Bu adım, kanun ihlali iddialarının detaylı bir şekilde incelenmesi ve doğruluğunun tespiti için atılmış bir süreç olarak değerlendiriliyor.
Soruşturmanın sonunda, şirketlerin rekabet kurallarını ihlal edip etmediği belirlenecek ve ihlal tespit edilirse gerekli yaptırımlar uygulanacak.