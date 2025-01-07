Müge Anlı’da Yeni Düğüm, Nezaket Uyur Cinayeti Başka Cinayeti Ortaya Çıkardı

Baba Yusuf ve kardeşleri gözaltına alındı. Kardeşler, 6 bin lira vererek Nezaket'i Nihat Ö.’ye öldürttüklerini itiraf etti.

Nezaket Uyur'un cinayetinde adı geçen baba Yusuf’un köylüsü Nihat Önel'in ismi kan donduran başka bir cinayette daha geçti. Nezaket cinayeti ile ilgili konuşan gizli tanık, bu olayında dışında başka cinayetlerin işlendiğini söyledi. 6 kişinin faili meçhul cinayet sonucu öldürüldüğünü iddia etti.