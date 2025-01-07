Müge Anlı’da Yeni Düğüm, Nezaket Uyur Cinayeti Başka Cinayeti Ortaya Çıkardı
Eşi ve kayınbiraderleri tarafından öldürüldüğü 20 yıl sonra ortaya çıkan Nezaket Uyur cinayeti sonrasında ortaya atılan skandal iddia tüyler ürpertti. Nezaket Uyur’un ölümünün gizli tanığı 6 kişinin faili meçhul cinayet sonucu öldürüldüğünü iddia etti. Müge Anlı iddiaları “Böylesini ilk kez gördüm” diyerek duyurdu.
Kaynak: ATV
Habibe, Nebile ve Sebile isimli kardeşler, kayıp anneleri Nezaket Uyur’u aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Babalarının annelerini öldürdüğünü iddia eden genç kızların iddiasının gerçek olduğu ortaya çıktı.
Canlı yayına bağlanan gizli tanık baba Yusuf ve kardeşlerinin Nezaket Uyur’a tecavüz edip öldürdüklerini ormanlık alana attıklarını anlattı. İhbarın ardından baba Yusuf canlı yayında elleri kelepçelenerek gözaltına alındı.
Baba Yusuf ve kardeşleri gözaltına alındı. Kardeşler, 6 bin lira vererek Nezaket'i Nihat Ö.’ye öldürttüklerini itiraf etti.
Nezaket Uyur'un cinayetinde adı geçen baba Yusuf’un köylüsü Nihat Önel'in ismi kan donduran başka bir cinayette daha geçti. Nezaket cinayeti ile ilgili konuşan gizli tanık, bu olayında dışında başka cinayetlerin işlendiğini söyledi. 6 kişinin faili meçhul cinayet sonucu öldürüldüğünü iddia etti.
Müge Anlı, açıklama sonrası “20 yıldır yaptığım bu programda böylesini ilk kez görüyorum” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
Programa katılan bir kadın Nezaket Uyur'un kaybolduğu tarihte, Nihat'ın ağabeyi Adil'in 17-18 yaşlarındaki dini nikahlı eşi Nezaket Kışı'yı öldürdüğünü iddia etti. Genç kadın, Nezaket Uyur cinayetinde olduğu gibi Kışı'nın da 'namus' meselesi iddiasıyla öldürüldüğü öne sürdü.
Müge Anlı bugünkü yayınında dünkü yayında 2 kadının daha kaybolduğu iddialarını doğruladı. Zekiye isimli kadından da aynı şekilde haber alınamadığı ortaya çıktı.
Adil'in öldürdüğü isimlerden birinin de Zekiye Aydın olduğu iddia edildi. Genç kadının maddi durumu nedeniyle ortadan kaldırıldığı öne sürüldü.