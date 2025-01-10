Türkiye’nin Doğusu’nu Ele Geçirdi, 6 İlde Önlemler Arttırıldı

Türkiye’nin doğusunda Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor. Bölgede termometreler eksi dereceleri gösterirken, vatandaşlar dondurucu soğuklara karşı çeşitli önlemler almaya başladı. Erzurum, Ağrı, Ardahan, Kars ve Tunceli’de soğuk hava, yaşamı adeta durma noktasına getirdi.

ERZURUM’DA SICAKLIK -20,5 DERECEYİ GÖRDÜ

Erzurum’da dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20,5 derece olarak ölçüldü. Aşırı soğuk nedeniyle park halindeki araçların ve durakların camları buz tuttu. Cami bahçelerindeki şadırvanlar buzla kaplandı, çatılarda ise uzun buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar, araçlarını dondurucu soğuklardan korumak için halı ve branda ile örtmeye çalıştı.

AĞRI’DA ARAÇLAR BATTANİYEYE SARILDI

Ağrı’da gece hava sıcaklığı -19 dereceye kadar düştü. Şehirdeki nehir ve dereler buz tuttu, araç camları dondu. Sisin de etkili olduğu kentte, kırağıyla kaplanan ağaçlar görsel bir şölen oluşturdu. Araç sahipleri, dondurucu soğuklara karşı önlem olarak araçlarının üzerini battaniyelerle örttü.

ARDAHAN’DA GECE SICAKLIK -21 DERECE

Ardahan’da gece ölçülen -21 dereceyle, soğuk hava zirve yaptı. Kent merkezinde yollar, kaldırımlar ve iş yerlerinin camları buzla kaplandı. Göle ilçesinde buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

TUNCELİ’DE YOĞUN SİS HAYATI ZORLAŞTIRDI

Tunceli’de hava sıcaklığı gece -4 derece ölçüldü. Yoğun sis, özellikle Munzur ve Pülümür vadilerinde etkili olurken, sürücüler bazı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Vadilerdeki ağaçlarda kırağı oluştu, dereler ve şelaleler buz tuttu.

KARS’TA BUZ SARKITLARI VE KIRAĞI OLUŞTU

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 12,7 dereceye düştü. Bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluşurken, bitkiler kırağı ile kaplandı. Araç camlarının buz tuttuğu ilçede, vatandaşlar araçlarını battaniye ve kilimle örtme yoluna gitti. Sarıkamış’ta yaşayan Furkan Turut, “Sarıkamış'ta Sibirya soğukları devam ediyor. Sabah arabalarımızı zor çalıştırıyoruz, buz tutan camları temizliyoruz” diye konuştu.

Kaynak: AA-İHA