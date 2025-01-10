Dinçer Güner ‘Havada Aşk Kokusu Var’ Diyerek Duyurdu: 12 Burç İçin En Özel Dönem Başladı!

Mars ve Neptün arasındaki üçgen açı, bugünden itibaren beş gün boyunca etkili olacak. Bu gökyüzü hareketi, yaratıcı projelerden romantik ilişkilere kadar birçok alanda enerji akışını tetikliyor. Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu dönemin burçlar üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

SANATSAL VE RUHSAL YÜKSELİŞ DÖNEMİ BAŞLADI

Mars ile Neptün arasındaki üçgen açı, özellikle sanatçılar, yazarlar ve yaratıcı projelerle ilgilenenler için büyük fırsatlar sunuyor. Dinçer Güner, “Meditasyon, yoga veya diğer spiritüel uygulamalara daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Tüm ruhsal/ spirituel disiplinler için harika bir dönemdir. Yaşadığımız topluma fayda sağlayacak adımlar, girişimlerde bulunmak içinde harikadır. Derneklerde çalışmak, gönüllü çalışmalar içinde olmak…” dedi.

AŞKTA YENİ BAŞLANGIÇLAR

Astrolog Güner, bu dönemin romantik ilişkiler açısından da dikkat çekici olduğunu belirtti. Sevgi dolu jestlerin ve yaratıcı ortak aktivitelerin ilişkileri güçlendirebileceğini vurgulayan Güner, “İlişkilerde romantik ve şefkat dolu anların artmasına neden olabilir. Sevgi dolu jestler ve yaratıcı ortak aktiviteler, ilişkilere taze bir enerji katabilir. Örneğin, birlikte sanatsal bir proje yapmak veya ortak bir hayali gerçekleştirmek için çalışmak, ilişkiye güç katabilir” ifadelerini kullandı.

RUHSAL YARALAR AÇIĞA ÇIKABİLİR

Ancak aynı dönemde, Güneş ile Şiron arasındaki kare açı da etkili olacak. Bu durum, kişilerin kendilerini yetersiz hissetmesine ve geçmiş travmaların yüzeye çıkmasına neden olabilir. Güner, “Kendini yetersiz veya eksik hissettiğin anlar artabilir. Başkalarının gözünde ne kadar kabul gördüğünü ya da ne kadar takdir edildiğini fazlaca önemseyebilirsin. Bu da doğal olarak içsel bir gerginlik ve belki de sıkışmışlık hissi yaratır” dedi.

Güner, “Bu dönemde, terapi, meditasyon veya ruhsal çalışmalar gibi şifa yöntemleriyle ilgilenmek faydalı olabilir” diye ekledi.

OTORİTE FİGÜRLERİNE DİKKAT

Astrolog, otorite figürleriyle (patronlar ya da babalar gibi) iletişimde dikkatli olunması gerektiğini belirterek, sağlığa özen göstermenin önemine vurgu yaptı. Ayrıca bu süreçte yatak odasında hayal gücünüzü harekete geçirecek fanteziler için de oldukça uygun bir dönem olduğunun altını çizdi.