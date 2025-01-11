Trump, Göreve Başlar Başlamaz İlk Ne Yapacağını Açıkladı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve başlamasıyla birlikte enerji geliştirme, sınır güvenliği, sınır dışı etme ve diğer ülke önceliklerine dair 100'den fazla başkanlık kararnamesi imzalayacak.

Trump, Göreve Başlar Başlamaz İlk Ne Yapacağını Açıkladı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Capitol Hill'de düzenlenen özel toplantıda, Cumhuriyetçi senatörlere, göreve başlayacağı gün sınır güvenliği ve sağlık, eğitim gibi alanlarda ülkenin "öncelikli" meselelerine ilişkin 100'ün üzerinde başkanlık kararnamesi imzalamayı planladığını ifade etti.

Trump'ın politikadan sorumlu Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcılığına getireceğini duyurduğu Stephen Miller, oluşturulması planlanan başkanlık kararnamelerinin değerlendirildiği özel toplantıda, senatörlere sınır güvenliği ve göç politikalarına ilişkin alınacak önlemleri açıkladı.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör James Lankford ise, Trump yönetiminin öncelikli olarak ülkeye giriş yapan, suç işlemiş veya mahkemeler tarafından ABD'de yaşaması uygunsuz bulunan yaklaşık 1 milyon göçmene yönelik tedbirler alacağını belirtti.

Kaynak: AA

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