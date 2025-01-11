Los Angeles Yangınında Yüzlerce Hayvan Tahliye Edildi

ABD’nin California eyaletinde faaliyet gösteren ‘Pasadena Humane’ hayvan barınağı bölgede yangınlardan etkilenen 400 hayvanın tahliye edildiğini açıkladı.

400'DEN FAZLA HAYVAN TAHLİYE EDİLDİ

Yapılan açıklamada, yaralanan hayvanların tedavilerinin devam ettiği belirtilirken, “Pasadena Humane olarak 400'den fazla hayvanı sahiplenerek tedavilerine devam ediyoruz. Kaybolan, yaralanan ve yerinden edilen hayvanları sahiplenmeye devam ederken her zamankinden daha fazla yardımınıza ihtiyacımız var” ifadeleri yer aldı.

EN AZ 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dördüncü gününe giren yangında şu ana dek 11 kişi hayatını kaybederken, ünlü birçok insanın da evleri yanarak kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangınların maddi hasarı henüz hesaplanamazken kilometrelerce ormanlık alanda küle döndü.

Kaynak: DHA