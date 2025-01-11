Los Angeles Yangınında Yüzlerce Hayvan Tahliye Edildi

Los Angeles’ta yangınlardan etkilenen 400 hayvanın bölgeden tahliye edildiği ve tedavilerinin sürdüğü açıklandı. ABD’de dördünce gününe giren yangınlarda şu ana dek en az 11 kişi hayatını kaybetti.

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ABD’nin California eyaletinde faaliyet gösteren ‘Pasadena Humane’ hayvan barınağı bölgede yangınlardan etkilenen 400 hayvanın tahliye edildiğini açıkladı.

Los Angeles Yangınında Yüzlerce Hayvan Tahliye Edildi - Resim : 1

400'DEN FAZLA HAYVAN TAHLİYE EDİLDİ

Yapılan açıklamada, yaralanan hayvanların tedavilerinin devam ettiği belirtilirken, “Pasadena Humane olarak 400'den fazla hayvanı sahiplenerek tedavilerine devam ediyoruz. Kaybolan, yaralanan ve yerinden edilen hayvanları sahiplenmeye devam ederken her zamankinden daha fazla yardımınıza ihtiyacımız var” ifadeleri yer aldı.

Los Angeles Yangınında Yüzlerce Hayvan Tahliye Edildi - Resim : 2

EN AZ 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dördüncü gününe giren yangında şu ana dek 11 kişi hayatını kaybederken, ünlü birçok insanın da evleri yanarak kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangınların maddi hasarı henüz hesaplanamazken kilometrelerce ormanlık alanda küle döndü.

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Kaynak: DHA

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