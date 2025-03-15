Trump'ın Gizli Listesi Sızdırıldı: ABD 43 Ülkenin Üstünü Çizdi

20 Ocak'ta resmen görevine başlayan ABD Başkanı Donald Trump, ilk günden itibaren art arda radikal kararlar almaya başladı. Bir önceki Joe Biden yönetiminin pek çok politikasını tersine çeviren Trump yönetimi, bazı yaptırımların da kapsamını genişletmeye başladı.

Bir süredir seyahat yasağı ve kısıtlaması uygulamalarını büyütme adımlarına hazırlanan Trump yönetiminin, 43 ülkeyi kapsayan bir yaptırım taslağı üzerine çalıştığı öğrenildi. The New York Times'ın sızdırdığı belgeye göre Dışişleri Bakanlığı, 11 ülkenin ABD'ye girişlerinin kesin olarak yasaklanmasını talep ediyor.

KIRMIZI LİSTEDE 11 ÜLKE

Bu kapsamda Afganistan, Butan, Küba, İran, Libya, Kuzey Kore, Somali, Sudan, Suriye, Venezuela ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye girişi tamamen yasaklanacak. Kırmızı listede bulunan herhangi bir ülkenin vatandaşı, hiçbir koşulda ABD sınırlarından içeri giremeyecek.

TURUNCU LİSTEDE 10 ÜLKE

Vizelerin büyük ölçüde kısıtlanacağı turuncu listede bulunan ülkeler de Belarus, Eritre, Haiti, Laos, Myanmar, Pakistan, Rusya, Sierra Leone, Güney Sudan ve Türkmenistan oldu. Bu listede bulunan ülkelerden ise yalnızca varlıklı kişilerin iş seyahati kapsamındaki gezilerine izin verilecek.

SARI LİSTEDE 22 ÜLKE

Hazırlanan taslaktaki sarı listede de; Angola, Antigua ve Barbuda, Benin, Burkina Faso, Kamboçya, Kamerun, Cape Verde, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dominika, Ekvator Ginesi, Gambiya, Liberya, Malavi, Mali, Moritanya, St Kitts ve Nevis, St Lucia, São Tomé ve Príncipe, Vanuatu ve Zimbabve yer aldı.

Bu ülkelere ise "eksikliklerini gidermeleri" için 60 gün süre verilip istenen koşulları yerine getirememe durumunda bu ülkeler, diğer listelerden birine dahil edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi