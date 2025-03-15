Küba Bir Kez Daha Karanlığa Gömüldü

Küba elektrik şebekesinde yaşadığı problemlere çözüm bulmakta güçlük çekiyor. Ülkenin ulusal elektrik şebekesinin çökmesi neticesinde büyük bölümü karanlık içinde kaldı.

Küba Bir Kez Daha Karanlığa Gömüldü

Küba'da elektrik sıkıntısı sürüyor. Küba Enerji ve Madenler Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, başkent Havana'daki Diezmero trafo merkezinde yerel saatle 20.15 civarında arıza yaşandığı belirtildi.

Arıza sonucunda başkent de dahil olmak üzere 10 milyon nüfuslu Karayipler ülkesinin batısında elektrik kesintisi yaşandığını ve ulusal elektrik sisteminin çöktüğü öğrenildi. Arızanın giderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü de ifade edildi.

ELEKTRİK KRİZİ ÇÖZÜLEMİYOR

Küba'nın elektrik şebekesi, yakıt kıtlığı, doğal afet ve ekonomik kriz nedeniyle kırmızı alarm veriyor.

Elektrik santrallerinde, Venezuela, Rusya ve Meksika'dan yapılan petrol ithalatında düşüş yaşanmasıyla birlikte bu yıl kriz meydana gelirken, geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında da ülke genelinde yaygın elektrik kesintileri meydana gelmişti.

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Kaynak: DHA

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