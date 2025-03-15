İtalya'da Sel Felaketi! Kırmızı Alarm Verildi

İtalya'da kuvvetli yağışlar sel felaketine neden oldu. Kırmızı alarm verildi, selin vurduğu şehirlerdeki okullar tatil edilirken, bazı iş yerleri de kapatıldı.

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İtalya'nın Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinde etkili olan yoğun yağışlar, sel ve taşkınlara yol açtı.

Aşırı yağışlar nedeniyle bu iki bölgede 'kırmızı' alarm seviyesi ilan edilirken, nehir ve çayların su seviyeleri yükseldi. Halk, özellikle bodrum ve zemin katlardan uzak durmaları konusunda uyarıldı. Ayrıca, bazı şehirlerdeki okullar tatil edilirken, bazı iş yerleri de kapatıldı.

İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, yağışların etkili olduğu bölgelerde çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Kaynak: DHA

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