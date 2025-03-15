Pakistan'daki Tren Saldırısında Ölü Sayısı 31'e Yükseldi

Pakistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu örgütünün bir trene gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

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Pakistan'daki Tren Saldırısında Ölü Sayısı 31'e Yükseldi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Bolan bölgesinde, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) tarafından 11 Mart'ta gerçekleştirilen yolcu treni saldırısının bilançosu ağırlaştı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'ü asker, 5'i sivil ve 3'ü demiryolu çalışanı olmak üzere 31'e yükseldi. Pakistan ordusunun yaptığı açıklamaya göre, saldırı sonrasında trende rehin alınan 354 yolcu kurtarıldı, ancak 37 kişi yaralandı.

NE OLMUŞTU?

BLA militanları, geçtiğimiz salı günü Ketta-Peşaver seferini yapan trene ateş açarak, demiryoluna yerleştirdikleri bombaları patlatmış ve ardından yolcuları rehin almıştı. Örgüt, BLA üyesi tutukluların 48 saat içinde serbest bırakılmaması durumunda rehineleri infaz edeceği tehdidinde bulunmuştu. Pakistan ordusunun saldırıya karşılık olarak bölgede operasyon başlatmış ve 30 saatlik operasyonla 33 isyancı öldürülürken, 300'den fazla rehine kurtarılmıştı.

Kaynak: İHA

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